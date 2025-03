Ucraina: Fratoianni, ‘per Meloni è arrivato il momento di battere un colpo’

1 Marzo 2025

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “La brutale aggressione verbale di Trump e Vance a Zelensky dice due cose, a mio avviso. Innanzitutto che la guerra ha sempre avuto ragioni economiche, con l’Ucraina come teatro di scontro fra interessi contrapposti. Ora i due interessi provano a conciliarsi in qualche modo, ancora una volta sulla pelle dell’Ucraina e contro l’Europa, imponendo un vero e proprio strozzinaggio”. Lo dice Nicola Fratoianni.

“Il secondo segnale è che Trump non mi pare abbia una vera strategia per la fine del conflitto, che non sia la sottomissione degli ucraini agli interessi economici di USA e Russia -prosegue-. Adesso è il momento per l’Europa di entrare seriamente in campo e non con l’uso delle armi, che servono solo ad aumentare i bilanci dei fondi USA. Raffreddare la spesa militare è la migliore risposta alle politiche brutali di Trump, perché si mettono in discussione gli interessi veri di chi muove i fili in USA. Anche per il governo Meloni è arrivato il momento di battere un colpo, e la smetta di accodarsi con la destra peggiore, che sia Orban o Trump”.

“Zelensky chiede giustamente garanzie per il futuro e per la serenità del suo paese. L’Europa può e deve – conclude Fratoianni – fornire quelle garanzie, aprendo un tavolo per il negoziato subito”.