Ucraina: Fratoianni, ‘sì a manifestazione per la pace’

Ottobre 5, 2022

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo la stessa posizione di Giuseppe Conte, che ha detto che se ci fosse una manifestazione per la pace, per la diplomazia, per la fine dell’escalation sarebbe disposto ad andare in piazza anche senza bandiere. Noi andiamo da sempre in piazza per la pace, senza bandiere o con le bandiere, non sono quelle il problema”. Così Nicola Fratoianni parlando con Vista Tv a margine di un sit in.

“Se ci fosse una manifestazione saremo non solo pronti ma felici di parteciparvi. Forse è arrivato – conclude il leader di SI – anche il momento di convocarla, di costruirla. Anche su questo noi siamo presenti, disponibili e determinati”.