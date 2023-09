Ucraina: Fsb smantella rete che trafficava con pezzi di aerei militari e li inviava a Kiev

Settembre 7, 2023

Mosca, 7 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha smantellato una rete di contrabbandieri dedita al traffico illegale di parti di aerei militari che vendevano a diversi paesi europei, tra cui l’Ucraina. Il gruppo, composto principalmente da persone di origine ucraina, acquistava e riparava parti di aerei ed elicotteri militari in Russia per poi esportarle a consumatori stranieri, compresi quelli che effettuavano gli acquisti per conto dell’esercito ucraino.

L’Fsb ha riferito che sono stati ritrovati più di mille pezzi di materiale dell’aviazione militare, oltre a documenti che confermano che il gruppo stava preparando la consegna di questi componenti e pezzi di ricambio all’Ucraina, secondo le informazioni dell’agenzia di stampa Tass. Sono stati sequestrati più di un centinaio di oggetti appartenenti ad aerei militari e quasi 160.000 euro.