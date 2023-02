Ucraina: Furfaro, ‘bella idea bandiera pace a seggi primarie’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Una bella idea”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein, commenta la proposta fatta da Massa, presidente Arci, e Manfredonia, presidente Acli, di mettere una bandiera della pace in ogni seggio delle primarie.

“Nei nostri circoli” – continua Furfaro – “la bandiera della pace è presente pressoché ovunque, ma è giusto assicurarsi che sia presente anche domenica ai seggi, tanto più a un anno dall’invasione della Russia in Ucraina. La bandiera della pace non è un simbolo retorico, ma un’iniziativa politica per ribadire solidarietà con il popolo ucraino, per il cessate il fuoco e chiedere il ritiro delle truppe di Putin”.