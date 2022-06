Ucraina: Gabrielli, ‘fiducia Draghi? Con premier ho rapporti quotidiani’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il report, il bollettino” sulla disinformazione “era a conoscenza dello staff” del presidente del Consiglio Mario Draghi, “i 4 bollettini da febbraio non avevano mai evidenziato particolari significative emergenze e sono state da me rappresentate specificamente al presidente del Consiglio. Il report è lo stesso che è stato trasmesso al Copasir. E’ stato protocollato il 3 di giugno e il Copasir lo ha ricevuto il 6”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

A chi gli chiede se goda ancora della fiducia del premier, “credo che questa domanda vada posta al presidente del Consiglio – risponde Gabrielli – ma avendo quotidiani rapporti con il presidente Draghi non ho percepito particolari criticità”.