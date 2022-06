Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Non esiste nessun Grande Fratello o Spectre in Italia, non si investiga sulle opinioni” ma i riflettori sono accesi “sulla circolazione di fake news”. Lo ha puntualizzato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli in conferenza stampa.