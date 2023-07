Ucraina: Gasparri (Fi), ‘escalation causate da decisioni affrettate’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “L’Occidente dimostra ogni giorno e ogni ora la propria operosa solidarietà all’Ucraina aggredita dalla Russia. E anche il vertice Nato in corso lo conferma in modo inequivocabile. Ciò nonostante Zelensky sembra voler imporre, con toni non del tutto orientati alla gratitudine verso chi offre un doveroso aiuto a lui e al suo popolo aggredito e colpito ogni giorno, una adesione ad horas dell’Ucraina alla Nato. Ipotesi che anche Biden ha detto di ritenere attuabile con i tempi e le modalità giuste”. Così Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e capogruppo di Forza Italia nella commissione Difesa di Palazzo Madama.

“Un’adesione immediata come quella che Zelensky, anche con comizi all’estero, sembra ‘ordinare’, con un conflitto in corso, comporterebbe, per le note regole, un coinvolgimento dell’intera Nato nella guerra. Insomma un conflitto mondiale ancora più devastante, per decisione del capo ucraino”, chiarisce. “Doveroso il sostegno, chiara la condanna dell’operato di Mosca. Ma sarà lecito avere qualche dubbio sulla escalation che certi tentativi di ‘imposizione’ sembrano evocare? La storia ci insegna cosa potrebbe innescare una scelta frettolosa”, conclude Gasparri.