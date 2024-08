Ucraina: Gasparri, ‘per fortuna ci sono Governo centrodestra e ministro Tajani’

12 Agosto 2024

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Come sempre il ministro degli Esteri Tajani ha espresso con chiarezza e rigore la linea italiana, di pieno sostegno all’Ucraina ma ribadendo che noi non vogliamo guerre alla Russia. Chi invece fa commenti superficiali dimostra incompetenza e ignoranza. Per fortuna che in un momento così delicato e complesso per la comunità internazionale c’è un Governo di centrodestra e c’è alla Farnesina un uomo solido, esperto ed equilibrato come Antonio Tajani”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Pensate -aggiunge- se avesse governato la sinistra in questa fase così drammatica, con le sue contraddizioni e lacerazioni. Ogni volta che si parla di politica estera in Parlamento, mentre il centrodestra presenta mozioni e proposte unitarie, la sinistra si divide in 3-4 tronconi, dimostrando e confermando la sua incompetenza, la sua approssimazione, la sua pericolosità per l’Italia e per la comunità internazionale. Per fortuna non contano nulla. Grazie a Tajani per la saggezza e la solidità con cui si sta muovendo sullo scenario internazionale. Per fortuna che c’è Forza Italia”.