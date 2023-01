Ucraina: Gb, ‘aerei russi in Bielorussia coinvolti soltanto in esercitazioni’

Gennaio 11, 2023

Londra, 11 gen. (Adnkronos) – “Il nuovo dispiegamento di aerei russi in Bielorussia rientra probabilmente nell’ambito delle esercitazioni, piuttosto che essere una preparazione per ulteriori operazioni offensive contro l’Ucraina. Sebbene la Russia mantenga un gran numero di forze in Bielorussia, queste sono principalmente coinvolte nell’addestramento. È improbabile che costituiscano una forza offensiva credibile”. Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter.

“L’8 gennaio 2023 – ricorda l’intelligence di Londra – il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato un’esercitazione di volo congiunta russo-bielorussa, che si terrà in Bielorussia fra il 16 gennaio al primo febbraio. A partire dall’8 gennaio 2023, sarebbero arrivati nella base aerea di Machulishchy, vicino a Minsk, un totale di 12 elicotteri di supporto Mi-8 ed elicotteri d’attacco Mi-24 e Ka-52”.