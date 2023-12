Ucraina: Gb, ‘infestazioni da ratti fra le fila ucraine e russe’

Dicembre 23, 2023

Londra, 23 dic. (Adnkronos) – Sia le truppe ucraine che quelle russe soffrono di “livelli eccezionali di infestazioni da ratti e topi” in alcuni settori della linea del fronte. Lo scrive su X il ministero della Difesa del Regno Unito, afferma che le popolazioni di roditori sono aumentate a causa dell’inverno più mite e dell’abbondanza di cibo.

“L’autunno mite di quest’anno afferma l’intelligence britannica – insieme all’abbondanza di cibo proveniente dai campi lasciati incolti a causa dei combattimenti, hanno probabilmente contribuito all’aumento della popolazione di roditori. Poiché il clima è diventato più freddo, è probabile che gli animali cerchino rifugio nei veicoli e fra le posizioni difensive. I roditori aggiungeranno ulteriore pressione al morale dei combattenti in prima linea”.

“Inoltre – aggiunge il rapporto – rosicchiando i cavi, mettono in pericolo l’equipaggiamento militare, come è stato registrato nella stessa zona durante la seconda guerra mondiale. Informazioni non verificate suggeriscono che anche le unità russe inizino a soffrire di un aumento dei casi di malattie e che le attribuiscano al problema dei parassiti”.