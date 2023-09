Ucraina: Gb, ‘mobilitazione ha ripercussioni sulla forza lavoro dell’industria russa’

Settembre 11, 2023

Londra, 11 set. (Adnkronos) – “La mobilitazione e la coscrizione in Russia hanno aumentato la carenza di forza lavoro non legata alla difesa. Nel periodo che precede le elezioni presidenziali russe previste per marzo 2024, le autorità russe cercheranno probabilmente di evitare ulteriori mobilitazioni impopolari”. Lo scrive su X l’intelligence britannica, precisando che “l’esercito russo intende assumere 420.000 persone a contratto entro la fine del 2023. La coscrizione obbligatoria in Russia continua ad avere effetti negativi sulla forza lavoro. L’Istituto Yegor Gaidar per la politica economica ha rilevato che la carenza di lavoratori nell’industria russa ha raggiunto un nuovo massimo del 42% per luglio 2023, il 7% in più rispetto ad aprile 2023”.

“Il 3 settembre 2023 – prosegue il ministero della Difesa di Londra – il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dimitry Medvedev ha dichiarato che finora sono state assunte 280.000 persone. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Contrariamente agli sforzi di arruolamento effettuati altrove, nel settore informatico la Russia ha adottato misure per preservare la forza lavoro. Ciò probabilmente evidenzia le carenze particolarmente acute nel settore dopo che circa 100.000 lavoratori IT hanno lasciato la Russia nel 2022”.