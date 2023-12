Ucraina: Gb, ‘Mosca diversifica siti lancio droni affinché non siano intercettati’

Dicembre 13, 2023

Londra, 13 dic. (Adnkronos) – La Russia sta molto probabilmente diversificano le aree di lancio di droni contro l’Ucraina, collocandole in diverse località, “sia come misura di protezione e sia per ostacolare gli sforzi di difesa aerea ucraini”. Lo scrive su X l’intelligence britannica, ipotizzando che “la Russia probabilmente utilizzerà ulteriori siti di lancio in risposta agli attacchi ucraini, costringendo l’Ucraina ad adattarsi ai nuovi corridoi di transito di questi sistemi”.

“Il 12 dicembre 2023 – prosegue il ministero della Difesa di Londra – la Russia ha lanciato almeno 15 veicoli aerei senza equipaggio Shahed One Way Attack (Owa-Uav) dal distretto di Balaklava in Crimea. Questo è un nuovo sito di lancio Owa-Uav a sud di Sebastopoli. Il 5 dicembre, funzionari russi hanno affermato di aver intercettato 41 attacchi Uav ucraini contro infrastrutture militari russe in Crimea, compreso nelle vicinanze di Capo Chauda”.

“Capo Chauda, ​​nel sud-est della Crimea – conclude il comunicato – è un noto sito di lancio Shahed utilizzato dai russi dall’inizio di settembre 2023. Balaklava è ora il quinto sito di lancio confermato per Uav Owa utilizzato nelle operazioni russe contro l’Ucraina insieme ai siti di Capo Chauda, ​​Yeysk, Primorsko e Kursk”.