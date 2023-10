Ucraina: Gb, ‘Mosca fortifica trincee per paura svolta controffensiva Kiev’

Ottobre 6, 2023

Londra, 6 ott. (Adnkronos) – “Una svolta nella controffensiva ucraina preoccupa la Russia. Per questa ragione Mosca starebbe costruendo fortificazioni in calcestruzzo a ulteriore difesa delle trincee”. Lo scrive su X l’intelligenge britannica, riferendosi in particolare alle dichiarazioni del 3 ottobre del sindaco ucraino di Melitopol Ivan Federov, che ha affermato che “le forze russe stavano costruendo ulteriori fortificazioni sull’asse di Orikhiv. A Novopokrovka si stanno costruendo complessi bunker sotterranei a due piani con tunnel e trincee”.

“A Tokmak sono state costruite fortificazioni difensive e le trincee sono state riempite di cemento – prosegue il ministero della Difesa di Londra – Anche gli ufficiali russi hanno iniziato a evacuare le loro famiglie da Tokmak. Sono state osservate fortificazioni a sud di Robotyne. I bunker aggiungeranno ulteriore protezione per i soldati russi e gli elementi di comando e controllo dall’artiglieria pesante ucraina e per gli attacchi di veicoli aerei senza equipaggio”.