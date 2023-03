Ucraina: Gb, ‘Mosca pubblicizza sistema protezione tank ma non è in grado di produrlo’

Marzo 3, 2023

Londra, 3 mar. (Adnkronos) – La Russia ha presentato il suo sistema di protezione attiva Arena-E (APS) per veicoli corazzati in una recente fiera internazionale delle armi, ma non ci sono prove del suo uso su attrezzature russe in Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico su Twitter, spiegando che “ciò è probabilmente dovuto all’incapacità dell’industria russa di produrre sistemi ad alta tecnologia su larga scala, un problema aggravato dall’effetto delle sanzioni internazionali”.

“Mosca promuove il suo sistema di difesa – prosegue l’intelligence di Londra – affermando che sconfigge le minacce più pericolose per i veicoli blindati. Ma nel frattempo – sottolinea – la Russia ha perso oltre 5mila veicoli corazzati da combattimento in Ucraina dall’inizio della guerra”.