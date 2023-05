Maggio 22, 2023

Londra, 22 mag. (Adnkronos) – “L’esercito russo sta probabilmente formando un nuovo gruppo di aviazione ‘d’élite’ per le operazioni in Ucraina”. Lo ha dichiarato su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui “l’unità sarà composta da almeno uno squadrone di cacciabombardieri Su-24 Fencer e Su-34 Fullback e uno squadrone di elicotteri d’attacco. La tipologia degli aerei che verranno adottati suggerisce che l’unità è progettata per svolgere missioni di attacco di terra”.