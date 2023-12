Ucraina: Gb, ‘Mosca vuole controllare l’intera regione del Donetsk’

Dicembre 5, 2023

Londra, 5 dic. (Adnkronos) – “Mosca vuole estendere il proprio controllo sull’intera oblast di Donetsk, che probabilmente resta ancora uno degli obiettivi principali della guerra del Cremlino”. Lo sostiene l’intelligence britannica, citando, a supporto della propria tesi, “i rinnovati sforzi della Russia nell’offensiva autunnale della Russia contro la città di Marinka”.

“Nelle ultime settimane – scrive su X il ministero della Difesa di Londra – le forze russe hanno compiuto avanzamenti tra le rovine di Marinka, una città nell’oblast di Donetsk quasi completamente distrutta. La Russia probabilmente ne controlla la maggior parte delle aree edificate. Tuttavia, le forze ucraine mantengono il controllo di sacche di territorio all’estremità occidentale della città”.

“Marinka è in prima linea dal 2014 – si legge nel rapporto d’intelligence – Con una popolazione prebellica di 9.000 abitanti, è completamente in rovina: le riprese dei droni suggeriscono che la stragrande maggioranza degli edifici è stata ridotta in macerie”.