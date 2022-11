Ucraina: Gb, ‘record emissione debito russo per sostenere spese difesa’

Novembre 19, 2022

Londra, 19 nov. (Adnkronos) – “Il 16 novembre 2022 la Russia ha condotto la sua più grande emissione di debito mai realizzata in un solo giorno, raccogliendo l’equivalente di 13,6 miliardi di dollari”. Lo scrive l’intelligence britannica, sottolineando che “l’emissione di debito è un meccanismo chiave per sostenere la spesa per la difesa, che è aumentata in modo significativo dopo l’invasione dell’Ucraina”.

“La spesa dichiarata dalla Russia per la ‘difesa nazionale’ – prosegue nel suo rapporto quotidiano su Twitter il ministero della Difesa di Londra – per il 2023 è prevista per circa 5 trilioni di rubli (84 miliardi di dollari), un aumento di oltre il 40% rispetto al bilancio preliminare per il 2023 annunciato nel 2021”.