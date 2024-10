Ucraina: Gb, ‘Russia ha distrutto drone avanzato perché non cadesse in mani Kiev’

15 Ottobre 2024

Londra, 15 ott. (Adnkronos) – “Il 5 ottobre, le forze armate russe hanno abbattuto uno dei propri aerei senza pilota più sofisticati, l’S-70 Okhotnik, mentre era in volo verso ovest, oltre le linee ucraine”. Lo scrive su X l’intelligence britannica, parlando del drone russo più avanzato, il cui sviluppo ha richiesto oltre un decennio, e che Mosca avrebbe distrutto “per evitare che cadesse nelle mani delle autorità ucraine”.

Gli esperti britannici stimano che le forze russe “hanno perso il controllo” di questo drone da combattimento mentre sorvolava il fronte di battaglia nell’Ucraina orientale. L’S-70 era già stato visto in voli di prova presso la base di Akhtubinsk, nel sud della Russia. Il suo design, in teoria, gli consentirebbe di evitare i sistemi di sorveglianza nemici, ma il suo impiego in uno scenario reale è diventato per Mosca “un altro fallimento costoso e imbarazzante” nell’ambito delle sue aspirazioni militari, afferma il rapporto diffuso dal ministero della Difesa del Regno Unito.

L’intelligence britannica ritiene quindi che “la Russia probabilmente ha aspettato fino all’ultimo momento” prima di decidere di impiegare il velivolo e ora “quasi certamente” il programma di sviluppo subirà un rallentamento, anche se ufficialmente le autorità russe hanno evitato di commentare l’incidente.