Ucraina: Gb, ‘Russia in grado di lanciare missili nonostante trasferimento basi a est’

Gennaio 5, 2023

Londra, 5 gen. (Adnkronos) – L’esercito russo “sarà ancora in grado di lanciare missili da crociera in Ucraina perché queste armi, in aggiunta all’autonomia degli aerei, hanno una gittata di 5000 km”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, riferendosi al trasferimento a est dei bombardieri, deciso da Mosca dopo gli attacchi ucraini avvenuti il 5 e il 26 dicembre e che hanno colpito e danneggiato diversi caccia nella base aerea di Angels, nella regione russa di Saratov.

“Tuttavia – sottolinea il ministero della difesa di Londra – operare da più luoghi aggiungerà ulteriore stress per la manutenzione dei velivoli e ridurrà ulteriormente le già limitate ore di volo possibili con questi mezzi obsoleti”.

“Il 27 dicembre – dice ancora l’intelligence britannica – Oleksiyy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, ha riferito che la Russia aveva trasferito i bombardieri pesanti Tu-95MS Bear e i bombardieri medi Tu-22M3 Backfire nell’estremo oriente della Russia. Il 5 e il 26 dicembre la base aerea russa di Engels è stata colpita e diversi aerei sono stati danneggiati. Molto probabilmente la Russia ha risposto agli incidenti trasferendo i bombardieri verso gli aeroporti più lontani dall’Ucraina”.