Ucraina: Gb, ‘sabotaggio ferrovia Crimea interromperebbe fornitura missili’

Maggio 19, 2023

Londra, 19 mag. (Adnkronos) – “La Russia agirà per riparare rapidamente la linea, ma l’incidente interromperà i rifornimenti, forse anche di armi, come i missili da crociera Kalibr, alla flotta del Mar Nero”. Lo ha scritto su Twitter l’intelligence britannica, commentando l’incidente di ieri sulla ferrovia in Crimea, dove alcuni vagoni sono deragliati a causa di una detonazione, sull’unica linea di collegamento ferroviario con Sebastopoli.

“Qualsiasi sabotaggio in quest’area sensibile aumenterà i timori del Cremlino sulla sua capacità di proteggere altre infrastrutture chiave della Crimea”, scrive il ministero della Difesa di Londra, aggiungendo che “la penisola mantiene un ruolo psicologico e logistico fondamentale nel sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina”.