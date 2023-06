Ucraina: Gb, ‘tono Prigozhin nei confronti ministero Difesa è conflittuale’

Giugno 20, 2023

Londra, 20 giu. (Adnkronos) – “Il tono di Prigozhin nei confronti del Ministero della Difesa è diventato inequivocabilmente conflittuale”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, facendo riferimento alla dichiarazione di ieri del fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin “di aspettarsi una risposta dal Ministero della Difesa russo in merito a un ‘contratto’ di sua stesura che aveva consegnato al ministero tre giorni prima”.

“Sebbene il contenuto del documento di Prigozhin non sia stato reso pubblico – spiega il ministero della Difesa di Londra – l’atto di consegnarlo alza la posta in gioco ed è probabilmente un altro tentativo deliberato di minare l’autorità delle autorità militari ufficiali. Il Ministero della Difesa russo quasi certamente vede questa richiesta come profondamente inopportuna in un momento in cui è alle prese con la controffensiva dell’Ucraina”.