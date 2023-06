Ucraina: Gelmini (Az), ‘combatte per Europa, non si può lasciare sola’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Non si può lasciare l’Ucraina da sola. Tutti vogliamo una pace giusta, ma sappiamo anche che oggi Putin non si siede al tavolo della trattativa e quindi non possiamo lasciare l’Ucraina al suo destino”. Lo ha detto, intervenendo nella puntata odierna della trasmissione Agorà di Raitre, Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, confermando l’appoggio del partito all’invio di armi in Ucraina.

“Anche perché – ha continuato – l’Ucraina sta combattendo una battaglia per l’Europa, non solo per se stessa”.