Ucraina: generale russo, ‘uso telefonini causa tragedia di Makiivka’

Gennaio 4, 2023

Mosca, 4 gen. (Adnkronos) – L’uso di telefonini da parte dei militari è stata la causa principale della tragedia di Makiivka, nella quale sono morti 89 militari russi. Lo ha detto ai giornalisti il ​​primo vice capo del principale dipartimento politico-militare delle forze armate russe Sergey Sevryukov.

“È già evidente allo stato attuale che la causa principale dell’evento è stata l’attivazione e l’uso su larga scala, contrariamente al divieto, di telefoni personali da parte dei militari. Questo fattore ha permesso al nemico di prendere posizione e determinare le coordinate della posizione per lanciare un attacco missilistico. Attualmente sono state prese le misure necessarie per escludere tali tragici incidenti in futuro “, ha affermato il generale.