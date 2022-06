Ucraina: generale servizio di intelligence russa trovato morto, si sarebbe sparato

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu.(Adnkronos) – Il generale del servizio di intelligence estera russa Lev Sotskov è stato trovato morto nel suo appartamento a Mosca e, secondo le prime informazioni, si sarebbe sparato. Secondo i media russi, il corpo del 90enne Sotskov è stato trovato in bagno dalla moglie con accanto una pistola e un biglietto.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe dunque di un suicidio, anche se non si conosce ancora il motivo per il quale il generale – che ha lavorato per più di 40 anni nel servizio di intelligence russa – avrebbe deciso di porre fine alla propria vita.