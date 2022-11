Ucraina: Germania offre a Polonia sistema Patriot dopo l’incidente missile

Novembre 21, 2022

Berlino, 21 nov. (Adnkronos) – La Germania ha offerto a Varsavia il sistema di difesa missilistica Patriot per aiutarla a proteggere il suo spazio aereo dopo che un missile è caduto in Polonia la scorsa settimana. Lo ha reso noto il ministro della Difesa tedesco Kristine Lambrecht, precisando di aver “offerto alla Polonia il supporto per garantire la sicurezza dello spazio aereo, con i nostri caccia Eurofighter e i sistemi di difesa aerea Patriot”.

Il governo tedesco aveva già annunciato di voler fornire Varsavia di caccia Eurofighter per pattugliare lo spazio aereo polacco dopo l’incidente nel villaggio polacco di Przewodów vicino al confine con l’Ucraina, dove due persone sono state uccise la scorsa settimana a causa della caduta di un missile.