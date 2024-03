Ucraina: Gori, ‘no differenze tra parole Putin e Conte’

Marzo 3, 2024

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Putin: ‘Se volete veramente fermare la guerra, allora dovete fermare la fornitura di armi all’Ucraina. Fate questo e la guerra finirà in poche settimane’. Conte: ‘È chiaro che per noi dire che bisogna perseguire la vittoria militare dell’Ucraina, come c’è scritto nella risoluzione Ue, e pensare di dedicare 5 miliardi all’anno in armamenti a Kiev è una linea insostenibile’. Trovate le differenze. Non ce ne sono? Appunto”. Così il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, su twitter.