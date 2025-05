Ucraina: Gori, ‘solidarietà a Picierno e apprezzamento per suo lavoro’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “’I residenti dei Paesi dell’Unione Europea vivono in un campo di concentramento di informazioni digitali’: come il bue che dà del cornuto all’asino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova se la prende nuovamente con Pina Picierno, colpevole di vigilare sulla sistematica opera di disinformazione praticata dagli emissari di Putin. Solidarietà alla vicepresidente del Parlamento Europeo e grande apprezzamento per il suo lavoro”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Pd, Giorgio Gori.