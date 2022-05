Ucraina: governatore Kharkiv, ‘russi premono per introduzione rublo ed evacuazioni forzate’

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Ci sono informazioni di introduzione del rublo nelle comunità territoriali di Vovchansk e Kupiansk. Abbiamo anche notizie di evacuazioni forzate sul territorio russo. Il nemico inoltre non consente di aprire corridoi verdi per la fornitura di aiuti umanitari”. Lo ha detto alla televisione ucraina Oleg Synegubov, governatore regione di Kharkiv, aggiungendo che “adesso in città si sta più tranquilli, ma trovarsi in strada è comunque pericoloso. I russi utilizzano l’artiglieria e i lanciarazzi multiplo Smerch e Uragan, dotati di ampio raggio d’azione, che possono essere lanciati direttamente dai loro territori”.