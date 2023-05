Ucraina: governatore, ‘stiamo ‘ripulendo’ Belgorod dai sabotatori’

Maggio 23, 2023

Mosca, 23 mag. (Adnkronos) – “Il Ministero della Difesa della Federazione Russa, insieme alle forze dell’ordine, continua a ripulire il territorio del distretto Graivoronsky della regione di Belgorod dal gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate dell’Ucraina”. Lo ha annunciato su Telegram il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, facendo “appello ai residenti del distretto di Grayvoronsky affinché tornino alle loro case”.

“Ci sono informazioni secondo cui ci sono due civili feriti in quegli insediamenti in cui è entrato il nemico. Finora, le forze di sicurezza non sono state in grado di raggiungerli”, ha scritto Gladkov. Il capo della regione ha espresso l’auspicio che le vittime possano essere raggiunte quanto prima, evacuate e portate in una struttura medica. “Ad oggi, non ci sono morti tra la popolazione civile. Tutte le azioni necessarie sono in corso da parte delle forze dell’ordine. Attendiamo il completamento dell’operazione antiterrorismo, annunciata ieri”.