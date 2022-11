Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “Gran parte dei membri” del G20 “condanna fermamente la guerra in Ucraina”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del summit in corso a Bali, approvata poco fa. Nel documento viene anche rimarcato come il conflitto in Ucraina stia minando l’economia globale.