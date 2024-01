Ucraina: Graziano, ‘la posizione del Pd è chiara e netta’

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “La posizione del Pd è chiara e netta: sostegno a Kiev e all’Ucraina senza alcun indugio. Abbiamo chiesto un’azione diplomatica più forte per la pace e per un protagonismo più forte dell’Europa e del Governo italiano, cosa che non è avvenuta nell’ultimo anno, motivo per il quale il Pd non ha votato la risoluzione di maggioranza ma ha votato la propria”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ospite di Agorà Rai Tre.

“La nostra risoluzione prevede sia sostegno militare che umanitario all’Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e sicura”, ha aggiunto.