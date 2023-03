Ucraina: Grossi (Aiea) verso centrale nucleare Zaporizhzhia

Marzo 29, 2023

Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi si sta dirigendo verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina. Qui la situazione è ”molto pericolosa”, come ha detto lo stesso Grossi, che alla Cnn ha denunciato un ”aumento delle azioni militari” intorno all’impianto nucleare. Per la centrale di Zaporizhzhia la situazione ”al momento non sta migliorando” e si registra ”un aumento crescente delle truppe, veicoli militari e artiglieria pesante”.