Ucraina, gruppo Wagner: “Pieno controllo su zona est di Bakhmut”

Marzo 8, 2023

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – I mercenari del gruppo Wagner annunciano di aver preso il pieno controllo della zona orientale di Bakhmut, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. “Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso il controllo della parte orientale di Bakhmut”, ha detto Prigozhin in un messaggio video su Telegram.

Intanto, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato nella notte a Kiev per una visita ufficiale durante la quale incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky. Lo conferma il portavoce Stephane Dujarric all’agenzia di stampa tedesca Dpa, ricordando che ieri il capo delle Nazioni Unite era atterrato in Polonia e da lì era partito per l’Ucraina.

Durante quella che è la sua terza visita in Ucraina dall’inizio della guerra, Guterres incontrerà il presidente Zelensky per colloqui sull’estensione dell’accordo sul grano raggiunto a luglio tra Kiev e Mosca con la mediazione di Onu e Turchia per consentire l’esportazione di cereali ucraini dal Mar Nero. Guterres discuterà della continuazione dell’accordo “in tutti i suoi aspetti e altre questioni pertinenti”, ha spiegato Dujarric.