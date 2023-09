Ucraina: Guerini (Pd), ‘coesi nel sostegno a Kiev anche con più intensità, è scelta Parlamento’

Settembre 16, 2023

Roma, 16 set (Adnkronos) – In Ucraina “la situazione sul terreno è molto complessa. Penso che avremo di fronte una ferita aperta ancora per tempo, le previsioni dicono che abbiamo dei mesi di fronte. Dobbiamo sostenere ogni sforzo diplomatico, ma dobbiamo essere fermi e coesi nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto Lorenzo Guerini al dibattito sull’Ucraina alla festa di Iv.

“Ogni sforzo diplomatico deve trovare un canale di comunicazione. Il Vaticano non può che parlare un linguaggio di pace e rilanciare iniziative per punti di contatto, così come va sostenuto lo sforzo che tutti insieme stiamo realizzando a sostegno dell’Ucraina -ha spiegato il presidente del Copasir, del Pd-. Dobbiamo continuare nel sostegno all’Ucraina, con maggiore intensità, nel rispetto delle scelte dei Parlamenti e nel coordinamento con gli alleati perchè si arrivi a un momento per Putin in cui pensare che è più utile trattare anzichè andare avanti con un guerra scellerata”.