Ucraina: Guterres, ‘devastati sistemi alimentari ed energetici Paesi in via di sviluppo’

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – La guerra in Ucraina “ha dato avvio a una crisi in tre dimensioni, che sta devastando i sistemi alimentari globali, energetici e finanziari dei paesi in via di sviluppo”. Lo ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa ad Abuja, in Nigeria.

“In effetti – ha aggiunto – non c’è una vera soluzione al problema della sicurezza alimentare globale se non riportiamo l’Ucraina sul mercato mondiale dei produttori agricoli, così come Russia e Bielorussia dei produttori di alimenti e fertilizzanti”.