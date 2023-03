Ucraina: Guterres, ‘raggiungere pace giusta in conformità con Carta Onu’

Marzo 8, 2023

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – L’obiettivo finale delle Nazioni Unite nel contesto della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina è raggiungere una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu António Guterres durante una conferenza stampa a Kiev insieme al presidente Volodymyr Zelensky.

“La posizione delle Nazioni Unite è assolutamente chiara – ha affermato Guterres – L’invasione russa dell’Ucraina è una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina devono essere preservate in conformità con i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Anche il nostro obiettivo finale è chiaro: una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e la risoluzione dell’Assemblea generale nell’anniversario dell’inizio della guerra”.

Fin quando questo obiettivo non sarà raggiunto, ha aggiunto il segretario dell’Onu, le Nazioni Unite continueranno a lavorare per alleviare le sofferenze delle persone in Ucraina e ridurre al minimo le conseguenze globali della guerra.