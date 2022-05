Ucraina: Human Rights Watch, ‘truppe russe hanno eseguito esecuzioni e torture nel nord’

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno eseguito esecuzioni e torture nel nord dell’Ucraina, secondo un rapporto pubblicato oggi da Human Rights Whatch. “Una nostra squadra – comunica l’organizzazione – ha indagato su 22 apparenti esecuzioni sommarie, nove omicidi, sei possibili sparizioni forzate e sette casi di tortura. Si ritiene che i presunti crimini siano stati commessi a febbraio e marzo dalle truppe russe poiché controllavano gran parte delle regioni di Kiev e Chernihiv e dell’Ucraina settentrionale”.

L’organizzazione non governativa internazionale per la difesa dei diritti umani ha affermato di aver intervistato 65 persone tra il 10 aprile e il 10 maggio, comprese le famiglie delle vittime e le persone che hanno affermato di essere state detenute e torturate dalle truppe russe. Il gruppo ha affermato di aver raccolto prove che implicano ulteriormente le truppe russe in “numerose violazioni delle leggi di guerra che possono equivalere a crimini di guerra e crimini contro l’umanità”.