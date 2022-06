Ucraina: Ikea riduce attività in Russia e vende 4 stabilimenti

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Ikea venderà quattro fabbriche russe e ridurrà le sue attività in Russia. Le vendite nei negozi e online resteranno per il momento ferme. “Negli ultimi mesi – ha scritto in un comunicato la società svedese – la situazione dei processi aziendali e delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo si è notevolmente deteriorata. In considerazione di ciò, non vediamo la possibilità di riprendere le vendite nel prossimo futuro. Di conseguenza, il gruppo Inter Ikea e il gruppo Ingka hanno deciso di ridurre la scala del business in Russia. Questa è una decisione difficile, ma riteniamo che sia necessaria”.

“L’attività di vendita al dettaglio di Ikea in Russia resta ferma, il che comporterà un’ottimizzazione, che, tra le altre cose, interesserà molti dipendenti. L’azienda ridurrà il numero di dipendenti nei propri stabilimenti e avvierà il processo di ricerca di nuovi proprietari per tutti e quattro gli stabilimenti in Russia, nelle regioni di Leningrado, Kirov, Mosca e Novgorod. I centri commerciali ‘Mega’ invece continueranno a funzionare”.