Ucraina: il rapporto privilegiato di Puccini, domani alla Camera ‘Elegia per la pace’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Sarà un concerto per la pace, per abbracciare idealmente il popolo ucraino dopo due anni, devastanti, di guerra. Il repertorio sarà per lo più pucciniano: Giacomo Puccini aveva infatti un rapporto privilegiato con l’Ucraina: il soprano Salomea Krusceniski, proveniente proprio dall’ Ucraina, portò al successo la sua Madama Butterfly, 120 anni fa nel teatro di Brescia”. Così il Maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane, presentando il concerto ‘Elegia per la Pace’ dell’Orchestra del Teatro nazionale accademico dell’Opera e del Balletto di Odessa, in programma nell’emiciclo di Montecitorio domani, con diretta su Rai3, a cura di Rai Parlamento, dalle 16.15 circa.

L’evento sarà introdotto dal presidente Lorenzo Fontana e dall’inno nazionale. Sarà presente anche il direttore di Odessa Journal, l’italiano Ugo Poletti. Dirige Ihor Chernetskyi e si esibiranno i solisti Yuliia Tereshchuk (soprano), Hanna Litvinova, (soprano), Hanna Yevtiekhova (mezzosoprano), Leonid Shoshyn (tenore), Oleksii Zhmudenko (baritono).

Sempre domani, alle 11.15, nell’Aula della commissione Esteri, si svolgerà a Montecitorio, presieduta dal vicepresidente Giorgio Mulè, la prima riunione del gruppo parlamentare di cooperazione italo-ucraino, in attuazione del Memorandum d’intesa sottoscritto dalla Camera e dalla Verkhovna Rada nel 2017. L’appuntamento -spiega un comunicato- intende sviluppare ulteriormente la cooperazione parlamentare e assume un importante valore simbolico per rinnovare la vicinanza e la profonda solidarietà all’Ucraina.