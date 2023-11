Ucraina: inaugurato in Romania centro addestramento piloti F-16

Novembre 13, 2023

Bucarest, 13 nov. (Adnkronos) – Il centro di addestramento per i piloti ucraini per imparare a pilotare gli aerei da caccia F-16 è stato ufficialmente aperto in Romania. Lo ha annunciato il ministro della Difesa rumeno Angel Tilvar. Il centro di addestramento si trova presso l’86a base aerea di Fetesti, 130 chilometri a est di Bucarest.

“Il centro sarà un hub internazionale per l’addestramento dei piloti F-16 e faciliterà una maggiore interoperabilità tra gli alleati”, ha affermato Tilvar. Alla cerimonia di apertura era presente anche il ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren. “La cooperazione in materia di difesa tra i paesi europei è importante, perché nessun paese europeo può garantire da solo la propria sicurezza”, ha aggiunto. “Dobbiamo lavorare insieme.”