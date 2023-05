Ucraina, ingegneri e architetti One Works pronti a nuova fase ricostruzione Mykolaïv

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Gli ingegneri e gli architetti di One Works sono pronti alla seconda fase di ricostruzione di Mykolaïv. Oggi, all’headquarter della società, a Milano, si è infatti chiuso il workshop “Build back better – a vision for Mykolaïv” che ha ufficialmente aperto la seconda fase dei lavori per lo sviluppo del Masterplan di ricostruzione della città ucraina. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Mykolaïv, Oleksandr Syenkevc. L’intervento è parte del progetto “Un4Mykolaiv” nato sotto l’egida di Unece, che ha operato come matchmaking favorendo l’incontro tra le istituzioni di Un4Mykolaiv e l’italiana One Works, partner del Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities di Unece e Liuc – Università Cattaneo.

In particolare, nel corso del Workshop, One Works e i suoi partner accademici Politecnico di Milano e Università Liuc – con i partner tecnici GisDevio per la digitalizzazione, Systematica per i modelli di traffico, Land per il landscape – hanno illustrato i risultati della prima fase che li vede tutti coinvolti pro-bono, insieme alle autorità e istituzioni della città di Mykolaïv. Un lavoro, è stato sottolineato al workshop “imponente di analisi e progettualità preliminare per la ricostruzione della città”, tra le più importanti città in Ucraina e tra le più colpite dalla guerra.

Il sindaco di Mykolaïv, Oleksandr Syenkevc, commentando i lavori del workshop, ha sottolineato che “durante la nostra collaborazione, One Works ha svolto un’enorme quantità di lavoro preparatorio per la creazione di un nuovo masterplan della città. Da parte nostra, abbiamo fornito agli specialisti della società tutte le informazioni necessarie e l’accesso al nostro sistema di georeferenziazione”. “Una parte particolarmente importante del lavoro per i residenti di Mykolaïv – ha osservato il primo cittadino – è stato il loro coinvolgimento nello studio della situazione della città. È importante per loro capire quali cambiamenti attendono la città, e partecipare al processo di ricostruzione”.

E’ una fase “quanto mai indispensabile e strategica per offrire informazioni di background sul contesto fisico, sociale ed economico, in costante trasformazione, nonché per condividere gli obiettivi comuni definiti con un approccio partecipato tra istituzioni e popolazione” è stato rilevato durante i lavori del workshop. Secondo One Works “i risultati di questo lavoro rappresentano le basi per consentire al team di esperti locali insieme a quello internazionale, che già vede la partecipazione della società danese Cowi e che andrà ampliandosi, di collaborare per sviluppare, idealmente entro il prossimo anno, il masterplan vero e proprio che, nei prossimi decenni, guiderà la ricostruzione di Mykolaïv”.

“Sono sicuro – ha detto ancora il sindaco Oleksandr Syenkevc – che gli specialisti di One Works e dei partner che ha coinvolto hanno potuto comprendere meglio il contesto grazie ai risultati dell’indagine. Il team tecnico internazionale intende coinvolgere anche le università di Mykolaïv e gli esperti locali, al fine di incentivare lo sviluppo delle competenze della comunità cittadina. Sono lieto di aver conosciuto, durante la mia visita a Milano, l’intero team che lavora al futuro di Mykolaïv”.

Il sindaco Oleksandr Syenkevc ha quindi riferito di essere stato “felice di vedere un team molto preparato e che copre una vasta gamma di competenze. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con One Works e tutto il team per raggiungere una ripresa resiliente e di successo per la città di Mykolaïv attraverso lo sviluppo di questo strumento di pianificazione innovativo”. “Quindi, come si usa dire in Ucraina, continuiamo a lavorare” ha concluso il sindaco di Mykolaïv. Giulio De Carli, Managing Partner di One Works, ha affermato che “quello che si è riusciti a realizzare in questa prima fase in un contesto così mutevole ha dello straordinario”.

“Abbiamo potuto procedere – ha detto De Carli – all’insegna della concretezza e affidabilità, rispettando i tempi, grazie alle competenze e all’estrema disponibilità di tutti i partner coinvolti firmatari degli accordi di MoU previsti dal programma Un4 di Unece, e all’indispensabile ed estremamente preciso lavoro delle Istituzioni locali che, pur operando in una situazione drammatica, hanno fornito al team tutte le informazioni e il supporto necessari”. De Carli ha quindi assicurato: “Siamo pronti per entrare nel vivo della seconda fase che permetterà a tutti gli attori, già coinvolti o che aderiranno al progetto, di contribuire a disegnare la nuova Mykolaïv e la nuova vita che l’aspetta”.

Dopo la conclusione della prima fase dei lavori – che hanno potuto svolgersi grazie al coinvolgimento pro bono del nucleo iniziale dei partner – e che in coerenza con la mission definita da Unece con il programma Un4, ha da subito coinvolto organizzazioni pubbliche e aziende private, la seconda fase di sviluppo del masterplan di ricostruzione richiederà risorse finanziarie sufficienti a coprire l’intero fabbisogno di progettazione, complessivamente stimato intorno ai 5 milioni di euro.