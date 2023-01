Ucraina: intelligence Gb, ‘battaglia per controllo autostrada nel Donbass’

Gennaio 2, 2023

Londra, 2 gen. (Adnkronos) – Forze russe e ucraine stanno combattendo per il controllo di un’autostrada nel Donbass. Lo ha riferito l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sul conflitto nel quale si parla di scontri da cinque giorni per il controllo della P66, che transita vicino Kremina, nella parte nord di Luhansk, regione dell’Ucraina orientale sotto il controllo russo.

La P66 è una “via di rifornimento chiave” dalla regione di Belgorod verso il fronte russo ed il suo utilizzo è stato interrotto dall’artiglieria ucraina da ottobre, precisa l’intelligence britannica, secondo cui se l’Ucraina fosse in grado di prendere il controllo della strada, “molto probabilmente minerebbe ulteriormente le capacità di difesa di Kremina da parte della Russia”.