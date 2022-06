Ucraina: intelligence Gb, problemi per morale truppe russe

Giugno 19, 2022

Londra, 19 giu. (Adnkronos) – I servizi militari britannici segnalano problemi di morale fra le truppe russe. “Casi di intere unità russe che rifiutano ordini e tensioni armate fra ufficiali e le loro truppe continuano ad accadere”, si legge nel consueto bollettino giornaliero che segnala tuttavia anche “casi di diserzione” fra le truppe ucraine. Per quanto riguarda i combattimenti, “vi sono pochi cambiamenti sulla linea del fronte” con intensi bombardamenti attorno a Severodonetsk.

Le autorità russe stanno sperimentando problemi nell’esercitare “pressioni legali” sui militari dissenzienti, anche a causa della definizione del conflitto come “operazione speciale” e non come guerra. Fra i motivi del basso morale russo, scrivono i servizi militari britannici, vi sono “la percezione di una modesta leadership, limitate opportunità di rotazione di riposo per le truppe, perdite molto alte, stress da combattimento, scarsa logistica e problemi di paga. Molti membri del personale russo a tutti i livelli sono anche confusi sugli obiettivi della guerra”.