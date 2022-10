Ucraina: intelligence Gb, rimossi 4 dei 5 generali russi con comando operativo diretto

Ottobre 19, 2022

Londra, 19 ott. (Adnkronos) – Quattro dei cinque generali con comando operativo diretto su elementi relativi all’invasione russa del febbraio 2022 sono stati rimossi dai loro incarichi. Lo sottolinea l’intelligence britannica, nell’ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra. “I sostituti di questi generali finora hanno fatto poco per migliorare le prestazioni sul campo di battaglia. La mancanza di continuità a livello di comando è probabilmente più dirompente che in un esercito occidentale perché secondo la dottrina russa la messa a punto dei piani spetta in gran parte personalmente al comandante, piuttosto che ad uno staff più ampio impegnato in uno sforzo collettivo”.