Ucraina: intelligence Gb, ‘russi cercano di ripristinare posizioni a nord di Izyum’

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Sebbene il principale obiettivo operativo della Russia rimanga l’area di Severodonetsk-Lysychansk, i continui bombardamenti della scorsa settimana indicano che la Russia sta ora cercando di ripristinare le proprie posizioni a nord di Izyum”. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico. “Le forze ucraine continuano a mantenere le posizioni in questo settore”, si legge nel rapporto dell’intelligence britannica, secondo cui “nelle prossime settimane è probabile che i russi utilizzeranno forze di riserva”.

Si tratta, spiega Londra, di “riservisti volontari, in parte già utilizzati, che vengono schierati come intere unità, solitamente progettate per svolgere compiti nelle retrovie”.