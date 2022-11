Ucraina: intelligence Gb, ‘Russia ha ricevuto almeno 100 tank da Bielorussia’

Novembre 3, 2022

Londra, 3 nov. (Adnkronos) – “La Russia ha probabilmente ricevuto almeno 100 carri armati aggiuntivi e veicoli da combattimento di fanteria dai magazzini bielorussi nelle ultime settimane”. Lo ha scritto su Twitter l’intelligence britannica.

“A metà ottobre – scrive il ministero della Difesa britannico – durante l’offensiva delle truppe ucraine, le perdite di veicoli corazzati russi sono aumentate a più di 40 unità al giorno. I soldati russi che combattono in Ucraina sono probabilmente frustrati dal fatto di essere costretti a prestare servizio in vecchi veicoli da combattimento di fanteria, che descrivono come lattine di alluminio. Le forze che combattono in Ucraina stanno attualmente riscontrando problemi in parte a causa delle difficoltà nel fornire sia munizioni di artiglieria che un numero sufficiente di veicoli corazzati sostitutivi riparabili”.