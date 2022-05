Ucraina: intelligence Kiev, ‘Cremlino sta punendo responsabili sconfitte militari’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il Cremlino sta cercando i responsabili delle sconfitte militari in Ucraina e sta punendo i comandanti delle proprie forze di occupazione russe. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui “il Cremlino punisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futura responsabilità politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e le sconfitte i comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione”.

“La leadership del paese occupante – commenta l’intelligence di Kiev – ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle ‘migliori tradizioni staliniste’. In particolare, per la perdita dell’incrociatore russo della flotta del Mar Nero “Mosca” è stato arrestato il comandante, il vice ammiraglio Igor Osipov, e sono state avviate azioni investigative anche contro il suo primo vice ammiraglio, Serhiy Pinchuk”.

“Inoltre – prosegue il comunicato – Vladislav Yershov, che comandava la sesta armata delle forze russe, è stato rimosso dall’incarico per perdite senza precedenti di personale, armi ed equipaggiamento militare. Sempre per gli stessi motivi, è stato rimosso un comandante di un distretto militare occidentale, il tenente generale Serhiy Kisel. Anche il maggiore generale Arkady Marzoev è stato rimosso dalla carica di comandante del 22° corpo d’armata del distretto militare meridionale in Crimea a causa dell’esecuzione insoddisfacente dei compiti stabiliti, oltre al colonnello Mikhail Ponomarev, anch’egli rimosso dai suoi incarichi”.