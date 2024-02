Ucraina: intelligence Kiev rivendica attacco contro acciaieria russa

Febbraio 24, 2024

Kiev, 24 feb. (Adnkronos) – Il Servizio di sicurezza ucraino ha rivendicato l’attacco notturno che ha provocato un incendio in un importante stabilimento metallurgico nella Russia centro-meridionale. Lo ha riferito una fonte di Kiev, precisando che l’attacco con droni allo stabilimento metallurgico di Novolipetsk è stato organizzato assieme all’intelligence della difesa ucraina.

“Questo è uno dei più grandi impianti metallurgici in Russia”, ha detto la fonte. “Opera per il settore militare-industriale russo e realizza un gran numero di ordini per il governo. Le sue materie prime vengono utilizzate per produrre missili, artiglieria, droni russi, ecc. Pertanto, è un obiettivo legittimo per l’Ucraina”.

Il video apparso sui social mostrava un incendio nello stabilimento. Secondo i servizi di sicurezza ucraini, i droni hanno colpito gli impianti destinati al raffreddamento primario del gas di cokeria non trattato.