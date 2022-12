Ucraina: intelligence, ‘Mosca ha missili per altri attacchi, ma scorte in esaurimento’

Dicembre 6, 2022

Kiev, 6 dic. (Adnkronos) – Il capo della direzione dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha affermato che la Russia ha missili a sufficienza per diversi massicci attacchi contro l’Ucraina, tuttavia precisando su Telegram che “la scorta di armi ad alta precisione nella Federazione Russa è già in fase di esaurimento. Hanno raggiunto da tempo il minimo critico. Tuttavia, come possiamo vedere, hanno deciso di andare fino in fondo, cioè a zero. Il che, in linea di principio, è molto negativo per la stessa Federazione Russa e i militari sono consapevoli di questo problema”.

“La Russia continua a costruire missili – ha aggiunto Budanov – ma la produzione è minuscola rispetto alla quantità che usano e limitata solo a pochi tipi di armi ad alta precisione”.