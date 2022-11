Novembre 30, 2022

Mosca, 30 nov. (Adnkronos) – Il direttore del servizio di intelligence estero russo Serhiy Naryshkin ha affermato che la Polonia starebbe pianificando di annettere alcune regioni dell’Ucraina, come Leopoli, Ivano-Frankivsk e parte di Ternopil e si starebbe già preparando per referendum da indire in queste aree.

Per Mosca, scrive Ria Novosti, Varsavia è fiduciosa di “meritare un generoso compenso dall’Ucraina per gli aiuti militari e per aver fornito un tetto sopra le teste dei rifugiati”.